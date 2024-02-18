Мир 18 февраля 2024, 02:07 Взрыв прозвучал в Полтавской области Украины

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Сильный взрыв прогремел в Полтавской области Украины. Об этом сообщило в Telegram-канале местное издание «Общественное».

Глава военно-гражданской администрации Полтавской области Филипп Пронин подробностей не приводил. В регионе включили воздушную тревогу.

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Кроме того о взрывах сообщили жители Харьковской области. Здесь также работают сирены.

Накануне серия взрывов прозвучала в Кировограде (украинское название Кропивницкий). Руководители военно-гражданских администраций не комментировали происшествие.

Самую крупную серию взрывов зафиксировали в центральной части Украины в минувшую пятницу, 16 февраля. Детонации зафиксировали в Кременчугском и Миргородском районах Полтавской области. До этого Военно-воздушные силы Украины предупредили жителей о летящих снарядах.