11 марта 2024, 23:36
Взрыв прозвучал в окрестностях Николаева на Украине
На Украине прозвучал взрыв в окрестностях города Николаев. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».
До этого Воздушные силы ВСУ сообщили в своем Telegram-канале о беспилотниках, которые зашли из Николаевской области в Кировоградскую.
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«Новая группа БПЛА на юге Николаевской области, курс северо-западный», — уточнил канал.
Еще несколько групп дронов украинские боевики заметили в Днепропетровской и Черкасской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщили о сильных взрывах в Одессе, отметив, что в городе работали установки противовоздушной обороны. Кроме того, за полчаса до взрывов в Одесской области объявили воздушную тревогу. Аналогичный сигнал прозвучал в Сумской и Полтавской областях.
В конце прошлой недели воздушную тревогу объявили в восьми украинских регионах, причем практически одновременно.
Взрывы
Украина
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