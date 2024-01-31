31 января 2024, 01:01
Взрыв прозвучал в Николаевской области Украины
Взрыв прогремел в Снегиревке в Николаевской области Украины
Взрыв прогремел в Снегиревке в Николаевской области Украины после атаки беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».
Глава городской военной администрации Иван Кухта заявил, что сейчас выясняется информация о возможных пострадавших или повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.
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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях включали воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о серии мощных взрывов в Харькове.
Во ночь на вторник, 30 января, взрывы также услышали в городе Белая Церковь Киевской области. Серия взрывов раздалась в Кривом Роге Днепропетровской области.
Взрывы
Украина
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