Мир 31 января 2024, 01:01 Взрыв прозвучал в Николаевской области Украины Взрыв прогремел в Снегиревке в Николаевской области Украины РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в Снегиревке в Николаевской области Украины после атаки беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Глава городской военной администрации Иван Кухта заявил, что сейчас выясняется информация о возможных пострадавших или повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

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Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской и Днепропетровской областях включали воздушную тревогу. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщал о серии мощных взрывов в Харькове.

Во ночь на вторник, 30 января, взрывы также услышали в городе Белая Церковь Киевской области. Серия взрывов раздалась в Кривом Роге Днепропетровской области.