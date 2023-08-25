Мир 25 августа 2023, 00:54 Взрыв прозвучал в Кировоградской области Украины Freepik

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В Кировоградской области Украины произошел взрыв. Об этом сообщил лава региональной администрации Андрей Райкович в своем Telegram-канале.

Он отметил, что экстренные службы и сотрудники правоохранительных органов ведут работу. Других подробностей пока не сообщили.

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Ранее взрыв прогремел в Одессе. До этого глава местной областной администрации Олег Кипер отмечал, что в регионе работали системы противовоздушной обороны. Также о взрывах сообщили в Ильичевске Одесской области и подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Информации о разрушениях и пострадавших не приводили.

Серия взрывов прогремела в Измаиле Одесской области 23 августа. По данным украинских журналистов, удары начались спустя полтора часа после объявления воздушной тревоги. Помимо этого сирена гудела в городе-порте Рени.