Взрыв произошел возле Высшего антикоррупционного суда в Киеве

Неизвестный предмет взорвался во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда Украины в Киеве. По предварительным данным, там использовали неустановленное взрывное устройство.

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook. Она уточнила, что взрыв произошел в ночь на 1 октября. Неизвестный предмет взорвался во внутреннем дворе Высшего антикоррупционного суда по адресу проспект Победы, 41. В результате случившегося повредился фасад здания. Несмотря на случившееся, суд продолжает работать в штатном режиме,

«По предварительным данным, инцидент произошел, вероятно, с использованием неизвестного взрывного устройства», сказано в сообщении пресс-службы.

Там также отметили, что сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Кроме того, Высший антикоррупционный суд обратился к генеральному прокурору и в Высший совет правосудия. Он попросил принять меры реагирования — суд расценивает случившееся как вмешательство в свою деятельность.

«Это событие Высший антикоррупционный суд расценивает как факт вмешательства в деятельность по осуществлению им правосудия, способом, опасным для жизни и здоровья, направленным на препятствование выполнению судьями ВАКС своих служебных обязанностей», — сказано в сообщении.