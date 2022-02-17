Взрыв произошел в жилом доме в Португалии

В Португалии в жилом доме произошел взрыв, в результате которого пострадали как минимум пять человек. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на местные СМИ.

«Известия» написали, что в одном из домов населенного пункта Канаш-де-Сеньорин возник поджар, за которым последовал взрыв. Травмы получили пожарные и сотрудники национальной республиканской гвардии, которые пытались потушить огонь. Более 70 человек работают на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.