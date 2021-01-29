Взрыв произошел в жилом доме в Австрии

Обрушилась крыша дома, сильно пострадали третий и четвертый этажи. Пока неясно, сколько квартир пострадали. Также пострадали припаркованные со зданием автомобили и близлежащие дома.

На месте ЧП уже работают пожарные, врачи скорой помощи. В воздух поднят полицейский вертолет, чтобы увидеть весь масштаб произошедшего.

«Одного человек вызволили из здания. Верхняя часть дома в настоящее время полностью охвачена пожаром. Территория вокруг дома оцеплена», — заявил изданию Heute представитель пожарной службы Франц Респергер.

Есть ли раненые или погибшие, пока неясно. Обстоятельства случившегося выясняются.