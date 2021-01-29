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    29 января 2021, 11:12

    Взрыв произошел в жилом доме в Австрии

    Наза Салех Захи, Юлия Булыгина

    Несколько этажей жилого дома обрушились из-за взрыва, который произошел в общине Лангенцерсдорф в Австрии. О пострадавших пока не сообщается. Об этом сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на экстренные службы.

    Обрушилась крыша дома, сильно пострадали третий и четвертый этажи. Пока неясно, сколько квартир пострадали. Также пострадали припаркованные со зданием автомобили и близлежащие дома.

    На месте ЧП уже работают пожарные, врачи скорой помощи. В воздух поднят полицейский вертолет, чтобы увидеть весь масштаб произошедшего.

    «Одного человек вызволили из здания. Верхняя часть дома в настоящее время полностью охвачена пожаром. Территория вокруг дома оцеплена», — заявил изданию Heute представитель пожарной службы Франц Респергер.

    Есть ли раненые или погибшие, пока неясно. Обстоятельства случившегося выясняются.