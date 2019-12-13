Взрыв произошел в жилом доме на востоке Германии. Пострадали не менее 25 человек

Спасатели работают на месте взрыва в жилом пятиэтажном доме в городе Бланкенбурге. По предварительным данным, ранения получили по меньшей мере 25 человек. Как сообщила пресс-служба городской полиции на своей странице в Twitter, хлопок в жилом доме произошел в 08:55 (10:55 по московскому времени).

«В 8:55 произошел взрыв в жилом доме на Бертольт-Брехт-штрассе в Бланкенбурге. Есть несколько пострадавших. В настоящее время происходит эвакуация тех, кто еще находится в доме», — говорится в сообщении.

По данным издания Bild, речь идет о 25 пострадавших. Сведения о погибших пока не поступали. В данный момент полиция и спасатели занимаются разбором завалов, чтобы вытащить пострадавших.

Сейчас территорию оцепили. На место взрыва вылетели три вертолета службы спасения.

Что стало причиной взрыва, пока не известно.

По данным издания MDR, рядом с домом находятся школа и детский сад. В дошкольном учреждении сообщили, что 100 малышей временно отправили в другие учреждения. По школе пока информации нет.