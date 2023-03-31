31 марта 2023, 13:51
Взрыв произошел в Запорожье
Klymenko Time: взрыв произошел в городе Запорожье
Взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание Klymenko Time.
«Сообщают о взрыве в Запорожье», — заявили авторы издания.
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Других подробностей о происшествии не приводится.
Глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской Владимир Рогов в Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве.
«Прозвучал громкий объемный взрыв. На его месте поднимается большой столп дыма. Прилет был в Коммунарском районе», — написал он.
Это уже второй случай со взрывами в городе за сутки, в ночь на пятницу Рогов также сообщил о четырех взрывах в Запорожье.
Официальный портал по оповещению населения Украины о воздушных тревогах уточнил, что сирены об угрозе ударов с воздуха звучали в Запорожской области с 12:49 по 13:19 по местному времени.
Днем ранее, 30 марта, взрыв произошел в Харькове. В четверг воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины.
Украина
Запорожье
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