Мир 31 марта 2023, 13:51 Взрыв произошел в Запорожье Klymenko Time: взрыв произошел в городе Запорожье РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в городе Запорожье, который находится под контролем боевиков ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание Klymenko Time.

«Сообщают о взрыве в Запорожье», — заявили авторы издания.

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Других подробностей о происшествии не приводится.

Глава движения «Мы вместе с Россией», член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской Владимир Рогов в Telegram-канале подтвердил информацию о взрыве.

«Прозвучал громкий объемный взрыв. На его месте поднимается большой столп дыма. Прилет был в Коммунарском районе», — написал он.

Это уже второй случай со взрывами в городе за сутки, в ночь на пятницу Рогов также сообщил о четырех взрывах в Запорожье.

Официальный портал по оповещению населения Украины о воздушных тревогах уточнил, что сирены об угрозе ударов с воздуха звучали в Запорожской области с 12:49 по 13:19 по местному времени.

Днем ранее, 30 марта, взрыв произошел в Харькове. В четверг воздушную тревогу объявляли во всех регионах Украины.