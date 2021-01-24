Взрыв произошел в церкви Калифорнии

В церкви, которая находится в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), рано утром в субботу, 23 января, произошел взрыв. После этого в здании случился пожар.

По данным телеканала NBC News, по указанному факту правоохранители проводят расследование.

Согласно предварительной версии, в здании церкви сработало самодельное взрывное устройство. В результате взрыва были выбиты стекла. После этого в здании случился пожар. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. В расследовании происшествия принимают участие сотрудники ФБР и местные власти, говорится в материале.

При этом сообщается, что ранее неизвестные испортили стены храма. Они расписали их оскорбительными выражениями.

В декабре специалистам из США, Бельгии и Австралии удалось расшифровать письмо серийного убийцы по прозвищу Зодиак. Так называемый шифр 340 не могли прочитать 51 год. Преступник в конце 1960-х отправил несколько шифров в газеты. Первое письмо удалось разгадать в 1969 году. Личность убийцы установить так и не удалось.