Мир 19 августа 2023, 12:48 Взрыв произошел в центре Чернигова Глава областной администрации Чаус сообщил о взрыве в центре Чернигова Википедия

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Взрыв прогремел в центре Чернигова. В регионе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус в Telegram-канале.

«Оставайтесь в укрытиях. Детали позже», — написал он.

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В субботу, 19 августа, мощные взрывы раздались в Киеве в районе Кольцевой дороги. Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил информацию. По его словам, после взрывов начался пожар в промзоне на участке, который находится на балансе Киевской области. На место выехали экстренные службы.

Ранее, 16 августа, взрывы прогремели в Харьковской области после воздушной тревоги. В тот же день их слышали на юге Украины в Николаеве, Измаиле и Рени.

Вечером во вторник, 15 августа, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. До этого сирены работали только в Киеве и Винницкой области.