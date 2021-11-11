Мощный взрыв произошел в столице Сомали, городе Могадишо. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Goobjoog News.

По предварительным данным, взрыв случился около контрольно-пропускного пункта, неподалеку от мечети. Причины взрыва пока не известны.

Пострадали не менее трех человек.

Ранее в Сомали впервые за 30 лет провели кинопоказ в театре, который долго использовался в качестве военной базы, а потом был взорван террористами. На широком экране прошел показ двух короткометражек «Ритуал» и «Свидание из ада», снятых местным режиссером Ибрахимом Си Эм.