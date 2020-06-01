    01 июня 2020, 10:27

    Взрыв произошел в штаб-квартире Teleamazonas в Эквадоре

    Артур Блянихов

    В городе Гуаякиль (Эквадор) в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas прогремел взрыв. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, в результате произошедшего никто не пострадал. Уточняется, что при атаке использовался динамит.

    Местные власти назвали нападение «актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия».

    В свою очередь сам телеканал напомнил о своей приверженности эквадорскому обществу и пообещал и впредь пользоваться «свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве».