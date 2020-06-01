Взрыв произошел в штаб-квартире Teleamazonas в Эквадоре
В городе Гуаякиль (Эквадор) в штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas прогремел взрыв. Об этом сообщило РИА ФАН.
По данным информагентства, в результате произошедшего никто не пострадал. Уточняется, что при атаке использовался динамит.
Местные власти назвали нападение «актом насилия, который возникает из-за страха коррупционеров, попадающих в руки правосудия».
В свою очередь сам телеканал напомнил о своей приверженности эквадорскому обществу и пообещал и впредь пользоваться «свободой выражения мнений, которая должна господствовать в правовом государстве».