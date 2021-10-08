Взрыв произошел в мечети в городе Кундуз на севере Афганистана — в это время внутри проходила молитва. В результате погибли как минимум 30 человек, еще не менее 70 человек пострадали. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на слова очевидца.

По данным собеседника агентства, все жертвы — прихожане шиитской мечети, в которой произошел взрыв.

При этом информационное агентство Aamaj News сообщило, что погибли порядка 100 человек. По его данным, взрыв произошел около 12:00 по московскому времени. Внутри мечети в этот момент находились толпы людей, которые пришли на пятничную молитву. По предварительной информации, внутри находился также террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство.

ТАСС уточнил, что член комиссии радикального движения «Талибан»* по культуре Мохаммад Джалал назвал ответственных за теракт. По его данным, взрыв осуществили боевики группировки «Исламское государство в Хорасане»**, которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство»***.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

** «Исламское государство в Хорасане» — террористическая организация, запрещенная в РФ.

*** «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в РФ.