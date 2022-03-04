Взрыв произошел в пригороде Парижа

Более 20 человек пострадали в результате взрыва, который произошел в пятницу, 4 марта, в пригороде Парижа Обервилье. ЧП случилось в многоквартирном доме, сообщил телеканал BFM Paris.

После взрыва последовало возгорание, однако вовремя прибывшим на место происшествия пожарным удалось быстро справиться с огнем. В ликвидации принимали участие 150 спасателей, написал сайт NEWS.ru.

Известно, что трое человек получили серьезные травмы. Жителей соседних домов эвакуировали. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.