Взрыв произошел в посольстве Венесуэлы в Боливии

Неизвестные совершили нападение на посольство Венесуэлы в Боливии. Там прогремел взрыв. Никто не пострадал.

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«С динамитом, укрытые щитами люди в капюшонах напали на посольство Венесуэлы в Боливии. С нами все хорошо, мы в безопасности, но нас всех хотят убить. Помогите нам осудить это варварство», — заявила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес. Ее процитировало Боливийское агентство информации.

Атака случилась после распространения в социальных сетях призывов к венесуэльцам, которые получили убежище в Боливии, забрать здание посольства у представителей Венесуэлы.

Беспорядки, нападения на дома чиновников, поджоги происходят в столице латиноамериканской страны, Ла-Пасе, после ухода в отставку руководства Боливии.

Вышедшие на улицу люди уже ограбили дома бывшего президента Эво Моралеса и главы его администрации. Десять автомобилей оказались сожженными. Местные СМИ сообщили о поджоге и разграблении промышленного предприятия.

Ранее Эво Моралес заявил, что уходит в отставку. Это произошло после соответствующих требований вооруженных сил республики и оппозиции. Случившееся Моралес назвал госпереворотом. Политик руководил страной с 2006 года.