  • Взрыв произошел в посольстве Венесуэлы в Боливии

    11 ноября 2019, 08:33

    Наза Салех Захи

    Неизвестные совершили нападение на посольство Венесуэлы в Боливии. Там прогремел взрыв. Никто не пострадал.
    Взрыв произошел в посольстве Венесуэлы в Боливии

    Симоньян предложила Моралесу стать телеведущим

    Подробнее

    «С динамитом, укрытые щитами люди в капюшонах напали на посольство Венесуэлы в Боливии. С нами все хорошо, мы в безопасности, но нас всех хотят убить. Помогите нам осудить это варварство», — заявила руководитель дипмиссии Крисбейле Гонсалес. Ее процитировало Боливийское агентство информации.

    Атака случилась после распространения в социальных сетях призывов к венесуэльцам, которые получили убежище в Боливии, забрать здание посольства у представителей Венесуэлы.

    Беспорядки, нападения на дома чиновников, поджоги происходят в столице латиноамериканской страны, Ла-Пасе, после ухода в отставку руководства Боливии.

    Вышедшие на улицу люди уже ограбили дома бывшего президента Эво Моралеса и главы его администрации. Десять автомобилей оказались сожженными. Местные СМИ сообщили о поджоге и разграблении промышленного предприятия.

    Ранее Эво Моралес заявил, что уходит в отставку. Это произошло после соответствующих требований вооруженных сил республики и оппозиции. Случившееся Моралес назвал госпереворотом. Политик руководил страной с 2006 года.