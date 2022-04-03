Взрыв произошел в центре Баку, сообщил азербайджанский портал Media.az. В материале указано, что в результате происшествия есть погибшие и раненые.

Взрыв произошел в ночном клубе Location. После этого, как сообщается, в здании началось возгорание.

От полученных травм, по предварительным данным, скончались три человека. Число пострадавших уточняется.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители, сотрудники МЧС и медики скорой помощи. Сейчас ведется расследование обстоятельств случившегося.

Как уточнила газета «Известия», по предварительной информации МВД Азербайджана, причиной взрыва могла стать утечка газа.

Ранее в Великобритании в жилом доме взорвался газ. Людей из соседних зданий эвакуировали. В некоторых домах выключилась электричество.