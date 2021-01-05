Взрыв произошел в кафе в Косове. Пострадали 42 человека

Ожоги и травмы различной степени тяжести получили после взрыва 42 посетителя и сотрудника кафе Village в косовском городе Урошевац. В Сети появилось видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что витрину кафе вынесло наружу. Она все черная, и из нее идет черный дым.

Издание Telegrafi со ссылкой на главу полиции района Эмира Бекири сообщило, что в результате взрыва пострадали 42 человека, в том числе двое детей. 12 пострадавших увезли в центр экстренной помощи в Приштине.

Главный врач больницы Басри Ленджани оценил состояние девяти пострадавших как тяжелое. Он уточнил, что еще двое находятся в операционной. У всех пострадавших сильные ожоги лица, рук и ног.

По предварительным данным, причиной взрыва стал газовый баллон. Пока на месте работает полиция, которая выясняет все обстоятельства случившегося.