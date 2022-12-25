25 декабря 2022, 18:39
Взрыв произошел в Кабуле
Aamaj News сообщил о взрыве в Кабуле
Мощный взрыв прогремел в районе Дар-эль-Аман, шестой зоне безопасности Кабула. Об этом сообщило издание Aamaj News.
Источник не уточнил данные о характере происшествия и вероятных пострадавших.
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Российское посольство в Кабуле находится в седьмой зоне безопасности города.
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Издание Readovka сообщило, что взрыв прогремел неподалеку от российского дипломатического представительства.
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