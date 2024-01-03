Мир 03 января 2024, 15:43 Взрыв произошел около кладбища генерала Сулеймани в Иране Irna: в Иране при взрыве у кладбища, где похоронен Сулеймани, погибли 50 человек Marwan Naamani / Global Look Press

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У кладбища в иранском городе Керман 3 января произошел мощный взрыв, погибли минимум 50 человек. Об этом сообщило агентство Irna.

По информации источника, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы бывшего генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, а второй — рядом с досмотровыми воротами в километре от святыни.

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Посетители кладбища бросились прочь от места ЧП. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, число пострадавших пока неизвестно.

Представитель политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Керман отметил, что непонятно, связана ли ситуация с террористическим актом или взрывом газа.

Генерала Сулеймани ликвидировали в январе 2020 года в ходе авиационного удара ВВС США в Багдаде. Это поручение отдал возглавлявший Белый дом Дональд Трамп.

После этого иранский суд потребовал от Соединенных Штатов выплатить почти 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за убийство высокопоставленного военного.