Взрыв произошел на военном складе в Казахстане

На одном из военных объектов неподалеку от казахстанского Тараза произошел взрыв. Об этом сообщили в Минобороны страны. В Сети появилось видео с момента взрыва.

На кадрах видно, что на горизонте поднимается серый дом и заметен огонь. Спустя несколько секунд происходит мощный взрыв: в небо вырвался огненный столб, и раздался громкий хлопок. Взрывная волна чуть не сбила с ног очевидцев, которые снимали происходящее.

В пресс-службе Министерства обороны Казахстана подчеркнули, что пожар и взрыв произошли возле склада воинской части в Жамбылской области.

«В воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, около 19:00 (16:00 мск) произошло возгорание возле одного из складов. В результате пожара произошел взрыв неустановленных предметов», — уточнили в ведомстве. Сообщение процитировал ТАСС.

Там уточнили, что к тушению пожара привлекли пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах. Бороться с огнем им помогают пожарные расчеты департамента по ЧС Жамбылской области.