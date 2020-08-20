Взрыв произошел на угольной шахте на востоке Китая. Видео
Жертвами взрыва на угольной шахте в китайской провинции Шаньдун стали семь человек. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.
В Сети появилось видео местного телеканала.
На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается большие клубы дыма. На место происшествия едут медицинские бригады.
Ранения различной степени тяжести в местную больницу доставили девять человек. Один из них находится в критическом состоянии.
Что стало причиной взрыва пока неизвестно. По данному факту проводится расследование.