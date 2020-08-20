Взрыв произошел на угольной шахте на востоке Китая. Видео

В Сети появилось видео местного телеканала.

На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается большие клубы дыма. На место происшествия едут медицинские бригады.

Ранения различной степени тяжести в местную больницу доставили девять человек. Один из них находится в критическом состоянии.

Что стало причиной взрыва пока неизвестно. По данному факту проводится расследование.