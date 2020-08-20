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    20 августа 2020, 16:46

    Взрыв произошел на угольной шахте на востоке Китая. Видео

    Анатолий Минкин

    Жертвами взрыва на угольной шахте в китайской провинции Шаньдун стали семь человек. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на местные власти.

    В Сети появилось видео местного телеканала.

    На опубликованных кадрах видно, как в небо поднимается большие клубы дыма. На место происшествия едут медицинские бригады.

    Ранения различной степени тяжести в местную больницу доставили девять человек. Один из них находится в критическом состоянии.

    Что стало причиной взрыва пока неизвестно. По данному факту проводится расследование.

    Новости SMI.FM