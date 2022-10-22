Взрыв произошел на складе Минобороны Узбекистана | 360°

Мир 22 октября 2022, 09:59 Взрыв произошел на складе Минобороны Узбекистана Минобороны Узбекистана: на военном складе произошел взрыв

Читать 360tv в

Взрыв произошел на военном складе в Сырдарьинской области Узбекистана. Об этом сообщило Министерство обороны страны в своем Telegram-канале.

Сообщается, что жертв и пострадавших нет.

Реклама

«В 04:55 (2:55 по Москве) на складе Министерства обороны в поселке Малик Сырдарьинской области произошел взрыв, жертв и пострадавших нет», — написало ведомство.

Реклама

Сейчас проводится расследование, устанавливается причина произошедшего.

В начале месяца в цехе синтеза пятого завода предприятия «Максам-Чирчик» в Чирчике Ташкентской области Узбекистана в результате пожара произошел взрыв. Завод считается вторым по величине производителем азотных удобрений в Узбекистане. Продукция с предприятия поставляется в ряд стран. Среди них — Россия, ОАЭ, Иран и Турция.

Пожар произошел 21 октября на складе технопарка «Успенский» в подмосковном Ногинске на площади две тысячи квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.