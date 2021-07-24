Взрыв произошел на шахте в Таджикистане. Погиб 1 человек

Взрыв прогремел на угольной шахте в Согдийской области Таджикистана. В результате один человек погиб, а восемь пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города Исфара.

«Взрыв из-за утечки метана, произошедший внутри угольной шахты „Шуроб“ на территории города Исфара, привел к гибели одного шахтера, восемь получили ранения и были госпитализированы», — процитировало пресс-службу РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, медики оценивают состояние пациентов как стабильное. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь врачей. Для устранения последствий взрыва привели в готовность спасательную команду. В группу вошли специалисты Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарные и медики. Все причины и обстоятельства взрыва пока выясняются.

Месторождение Шураб находится в предгорьях Туркестанского хребта. Оно является одним из самых крупных месторождения угля на севере Таджикистана. Добываемый там уголь в основном отправляют в образовательные и медицинские учреждения.