Взрыв произошел на металлургическом заводе в Грузии

Один человек погиб при взрыве на металлургическом заводе в Рустави. Об этом сообщили в МВД Грузии.

По данным «ИнтерпрессНьюс», в результате взрыва погиб 60-летний мужчина. Также есть один пострадавший. Он находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе МВД Грузии журналистам сообщили, что после произошедшего возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности труда.

По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ на срок до двух лет или в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет.

Пока неизвестно, что конкретно произошло на заводе. На месте работают сотрудники.

В конце сентября на одном из заводов Ямала произошел взрыв паровоздушной смеси, в результате которого один человек погиб. Взрыв произошел в прицепной бочке-цистерне. Также в результате один человек получил травмы. Его доставили в ближайшее медучреждение. После случившегося следователи возбудили уголовное дело.