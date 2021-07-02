Взрыв произошел на крупнейшем нефтяном заводе в Румынии

Мощный взрыв произошел на крупнейшем в Румынии нефтеперерабатывающем заводе Petromidia. По предварительным данным, пострадали три человека, из них двое получили ожоги, сообщил сайт Digi24.

Взрыв случился на заводе, расположенном в городе Нэводари в уезде Констанца. Предположительно, он произошел в резервуаре на складах топлива. У одного из пострадавших ожоги 45% тела, его госпитализировали в местную больницу. Еще один получил ожог лица, у третьего травма поясницы. Официально власти пока подтвердили информацию только о двух пострадавших.

Взрыв спровоцировал пожар. Столб черного дыма видно за 10 километров. На место направили восемь пожарных машин и две бригады скорой. Для тушения решили задействовать вертолет. В экстренных службах заверили, что ситуация под контролем, угрозы для ближайших районов нет.

В Министерстве окружающей среды заявили, что экологический ущерб от пожара на НПЗ может быть очень серьезным. На месте работает мобильная лаборатория по контролю качества воздуха.

В мае в Иране произошел взрыв на химическом заводе, писал RT. А на этой неделе иранские нефтяники устроили акции протеста. Они потребовали повысить им зарплаты, сообщал РИА ФАН.