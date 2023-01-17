Мир 17 января 2023, 08:25 Взрыв произошел на борту танкера Smooth Sea 22 в Таиланде Bangkok Post: восемь рабочих пропали без вести после взрыва на танкере в Таиланде Dan Searle/Flickr / flickr

Читать 360tv в

Пожар и мощный взрыв произошли на танкере Smooth Sea 22 в Таиланде. Судьба восьми рабочих пока остается неизвестной, сообщило местное издание Bangkok Post.

По информации газеты, танкер следовал без топлива. Причины пожара пока не установлены. Известно, что Smooth Sea 22 регулярно проходил техническое обслуживание.

Реклама

Из-за происшествия на судне повреждения получили несколько домов, расположенных неподалеку. В зданиях выбило стекла. Взрыв ощущался в радиусе нескольких километров. Сейчас местные власти устанавливают причины случившегося. Ведутся поиски пропавших без вести рабочих.

Реклама

В конце декабря прошлого декабря в Сиамском заливе затонул корабль ВМС Таиланда HTMS Sukhothai. Для спасения 100 пехотинцев, которые были на борту, направили военные корабли и вертолеты. Причиной аварии стала техническая неисправность: морская вода попала в корвет, из-за чего его электрическая система вышла из строя.