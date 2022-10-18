Взрыв прогремел в Кривом Роге | 360°

Важное 18 октября 2022, 07:13 Взрыв прогремел в Кривом Роге Мэр Вилкул заявил о взрывах в Кривом Роге

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Взрывы прозвучали в Кривом Роге на Украине утром 18 октября. Об этом заявил в своем Telegram мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Взрывы в северной части города», — написал Вилкул.

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Утром во вторник воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины. Об этом сообщило украинское агентство «Униан» и главы регионов.

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«Внимание! Николаевская область — воздушная тревога по всей территории региона», — написал в своем Telegram, в частности, глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

Такие же сообщения появились в Telegram-каналах Киевской горадминистрации и главы Полтавской областной военной администрации Дмитрия Лунина.

Также известно об отключении электричества в Николаеве и частично в Николаевской области. Такая информация представлена в Telegram украинского телеканала «Общественное ТВ».

По данным канала, в Николаеве 18 октября прогремели взрывы.

Ким заявил, что сейчас все проблемы устраняют.