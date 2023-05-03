Мир 03 мая 2023, 20:23 Взрыв прогремели в Харьковской области Взрывы зафиксировали в городе Волчанске Харьковской области Pxhere

Читать 360tv в

В городе Волчанске Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщили в украинском издании «Страна».

Подробности происшествия не уточнили. Сначала воздушную тревогу в региона не объявляли, а местные власти не комментировали ситуацию. Затем в публикации издания в Telegram-канале сообщили, что сирена об опасности с воздуха прозвучала в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях. Кроме того, стало известно о взрывах в Херсоне. Подробности пока также не приводили.

Реклама

Глава администрации Кировоградской области Андрей Райкович сообщил, что в ночь на 3 мая в районном центре произошел крупный пожар. Местную нефтебазу атаковали два беспилотных летательных аппарата.

В Киеве и области за ночь трижды прогремели взрывы. В регионе объявляли воздушную тревогу. В ночь на 3 мая также взрывы зафиксировали в Черкасской области Украины. Из-за ударов в регионе работала система противовоздушной обороны, после чего запустили сирену об опасности.