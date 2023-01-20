Мир 20 января 2023, 08:33 Взрыв прогремел возле станции метро в Киеве Украинские СМИ сообщили о взрыве возле станции метро в Киеве

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Взрыв произошел возле станции метро «Лукьяновская» в Киеве, после этого начался пожар, сообщили украинские СМИ. Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

Издание «Украина.ру» уточнило, что сигналов воздушной тревоги в городе утром 20 января не звучало. На кадрах, которые публикуют в Сети, видно, что в районе ЧП происходит сильное задымление.

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По предварительным данным, возле метро взорвался газовый баллон. Данных о пострадавших пока не поступало, сообщил Telegram-канал «Киев Info».

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Несколькими днями ранее в пригороде Киева упал вертолет. Воздушное судно рухнуло в Броварах, рядом с жилым домом и зданием детского сада. В результате погибло руководство МВД Украины. Общее число жертв, по данным офиса президента страны, составило 14 человек, еще 25, в том числе 11 детей, пострадали. Среди погибших есть один ребенок.