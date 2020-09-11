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    11 сентября 2020, 05:59

    Взрыв прогремел возле китайской гостиницы. Видео

    Александра Ломейко

    На юге Китая произошел взрыв. Он прогремел недалеко от гостиницы в городе Чжухай. Известно о пострадавших. Информация о погибших не поступала.

    Взрыв мощной силы в провинции Гуандун раздался в ночь на 11 сентября, сообщило Центральное телевидение Китая.

    На место происшествия в городской район Доумэнь прибыли пожарные. Начались поисково-спасательные работы.

    По данным телеканала, из-за взрыва многие пострадали. Данные по погибшим и причине произошедшего не приводятся.

    На появившихся в Сети кадрах видно полыхающее пламя и клубящийся дым. На улице полно обломков и осколков стекол.

    Новости SMI.FM