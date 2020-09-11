Взрыв прогремел возле китайской гостиницы. Видео

На юге Китая произошел взрыв. Он прогремел недалеко от гостиницы в городе Чжухай. Известно о пострадавших. Информация о погибших не поступала.

Взрыв мощной силы в провинции Гуандун раздался в ночь на 11 сентября, сообщило Центральное телевидение Китая. На место происшествия в городской район Доумэнь прибыли пожарные. Начались поисково-спасательные работы. По данным телеканала, из-за взрыва многие пострадали. Данные по погибшим и причине произошедшего не приводятся. На появившихся в Сети кадрах видно полыхающее пламя и клубящийся дым. На улице полно обломков и осколков стекол.