На территории больницу в украинском городе Львов прогремел взрыв. В результате погиб один человек, сообщило агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Взрыв произошел примерно в 16.00 (совпадает с мск — прим. ред.) на территории городской больницы № 5. Пока неизвестно, что именно взорвалось, но есть информация, что в результате взрыва погиб человек», — уточнило агентство.

Личность жертвы взрыва устанавливается. Что привело к происшествию пока неизвестно. Официальные заявления полиции пока не поступали.