Взрыв прогремел в жилом доме в Швеции

В Гетеборге произошел взрыв в жилом доме. Более чем 20 людям потребовалась госпитализация.

По данным местного издания MSN, взрыв прогремел в многоквартирном доме в центре города около 05:00 по местному времени. После этого в здании возник пожар, три лестничных пролета, квартиры и гараж дома оказались сильно задымлены. Жителей эвакуировали. Некоторые из тех, кого доставили в больницу, получили серьезные травмы.

В Сети уже появились фото с места происшествия.

На кадрах видно, что дом окутан клубами дыма. Ликвидация возгорания продолжалась еще более двух часов после ЧП.

Что взорвалось и где именно это произошло, до сих пор неясно. Сотрудники полиции начали проверку по факту случившегося, чтобы выяснить все причины и обстоятельства взрыва.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Здание оцепили.