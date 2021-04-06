Взрыв прогремел в жилом доме в Донецке

В жилом доме в Донецке произошел взрыв. В результате пострадал один мужчина. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин на своей странице в Facebook.

«В Калининском районе, в подъезде дома по улице Овнатаняна, 20А, произошел взрыв. Мужчина обнаружил пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Пострадавший направлен в больницу», — написал он.

Градоначальник призвал жителей не терять бдительность. Кулемзин обратил внимание, что при обнаружении неизвестных предметов нужно сразу сообщать в правоохранительные органы либо или в службы безопасности. Сейчас полицейские устанавливают причину взрыва.

Накануне в СМИ сообщили, что в Московском государственном хореографическом училище произошел взрыв, в результате которого пострадал 11-летний мальчик. В МЧС рассказали «360», что в здании сработала пожарная сигнализация, но возгорания не обнаружили, информацию о взрыве также не подтвердили. По предварительным данным, 14-летний мальчик пронес в училище пиротехническое изделие, которое сработало в раздевалке.