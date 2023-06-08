08 июня 2023, 15:47
Взрыв прогремел в Запорожье — Рогов
Член ВГА Рогов: в городе Запорожье прогремел взрыв и включились сирены
Взрыв прогремел в городе Запорожье, после включился сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«В Запорожье громко! Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал взрыв», — отметил Рогов.
Реклама
Он уточнил, что сразу после взрыва включилась сирена воздушной тревоги. Рогов не сообщил подробности происшествия.
Утром в четверг несколько взрывов прогремели в Луганске. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские боевики устроили ракетный обстрел, ударили по промзоне.
Полковник Виталий Киселев не исключил, что враги могли использовать ракеты Storm Shadow.
В ночь на вторник серию взрывов зафиксировали в Сумах. При этом сигналы тревоги включились на только в регионе, но и в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.
Взрывы
Обстановка в Запорожье
Запорожье
Реклама
Реклама