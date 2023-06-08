Мир 08 июня 2023, 15:47 Взрыв прогремел в Запорожье — Рогов Член ВГА Рогов: в городе Запорожье прогремел взрыв и включились сирены РИА «Новости»

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Взрыв прогремел в городе Запорожье, после включился сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщил представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко! Во временно оккупированном нацистами городе Запорожье прозвучал взрыв», — отметил Рогов.

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Он уточнил, что сразу после взрыва включилась сирена воздушной тревоги. Рогов не сообщил подробности происшествия.

Утром в четверг несколько взрывов прогремели в Луганске. По данным подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, украинские боевики устроили ракетный обстрел, ударили по промзоне.

Полковник Виталий Киселев не исключил, что враги могли использовать ракеты Storm Shadow.

В ночь на вторник серию взрывов зафиксировали в Сумах. При этом сигналы тревоги включились на только в регионе, но и в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях.