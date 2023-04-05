Мир 05 апреля 2023, 04:35 Взрыв прогремел в украинском Днепропетровске — СМИ ZN.ua: в пригороде Днепропетровска прогремел взрыв РИА «Новости»

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В Днепропетровске на Украине произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

По данным издания, взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска. Других данных в материале не привели, причины взрыва неизвестны.

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«Вечером 4 апреля в пригороде Днепра (Днепропетровска — прим. ред.) произошел взрыв», — говорится в сообщении издания.

В Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу, она звучала более получаса с 23:25 минут. Об этом свидетельствуют данные с Официальной карты воздушных тревог Украины. В Харьковской области тревога звучала в течение суток шесть раз.

Российские военные наносят высокоточные удары по военным объектам ВСУ, это позволило нарушить снабжение войск противника снарядами и топливом. Подразделения ВС РФ также целенаправленно уничтожают поставляемое Украине западное вооружение.