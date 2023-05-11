Важное 11 мая 2023, 13:20 Взрыв прогремел в центре Милана Неустановленный взрыв в центре Милана вызвал крупный пожар

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Крупный пожар начался в центральном районе Милана Порта-Романа после взрыва неизвестного происхождения. Об этом сообщил телеканал Sky TG24.

По предварительным данным, источником возникновения огня стал припаркованный фургон. Пламя перекинулось на другие автомобили. Сотрудников и учителей находящейся неподалеку школы эвакуировали. Пламя и дым оказались видны из разных районов города.

Прибывшие на место журналисты издания Il messaggero уточнили, что пламя перекинулось на аптеку и несколько квартир в соседних домах. На место прибыли машины скорой помощи и пожарные. Карабинеры приступили к эвакуации жилых домов.

По словам свидетелей, взрыв прогремел в фургоне, который перевозил кислородные баллоны. Очевидцы уточнили, что воспламенилась часть груза, после чего и раздался сильный взрыв.