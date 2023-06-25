Мир 25 июня 2023, 22:51 Взрыв прогремел в Сумах на Украине — СМИ «Страна.ua»: в Сумах раздался взрыв Pxhere

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Взрыв прозвучал в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

Других подробностей не приводится. Украинские власти пока не объявляли воздушную тревогу в Сумской области.

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Накануне несколько взрывов прогремели в Киеве и Харькове. По данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в в Кременчуге в Полтавской области. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрывы в Харькове.

В минувшую пятницу в городе Хмельницком, расположенном на западе Украины, зафиксировали взрывы. На всей территории страны звучал сигнал воздушной тревоги. До этого сообщалось о взрывах во Львове, Днепропетровской области и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье.

Сильный взрыв произошел на юго-западе Луганска. По данным Луганского информационного центра. ЧП случилось около 16:00. Предварительно установлено, прилет зафиксировали в юго-западной части столицы ЛНР. По данным военного эксперта из ЛНР Андрея Марочко, ВСУ применили ракеты Storm Shadow.