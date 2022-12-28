Мир 28 декабря 2022, 14:25 Взрыв прогремел в столице Швеции

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Взрыв произошел на юге Стокгольма в Швеции у ворот жилого дома в районе Энскедален. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

По предварительным данным, никакой информации о возможных пострадавших на данный момент нет. Отмечается, что отдельные части ручной гранаты были найдены на месте происшествия, полицейские оцепили район.

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Как сообщил RT, во время взрыва также были замечены убегающие люди в темной одежде.

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