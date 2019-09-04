Взрыв прогремел в шахте Донецка

«Сегодня поступил сигнал о взрыве на территории шахты имени Скочинского», — сказал источник.

Позже представитель пресс-службы МЧС самопровозглашенной Донецкой Народной Республики подтвердил эту информацию. Об этом написал «Интерфакс».

В ведомстве уточнили, что на шахте в настоящее время работают пиротехники. Также там находится реанимационная группа МЧС.

Пресс-служба Минугля самопровозглашенной ДНР сообщила об одном погибшем 1964 года рождения, написало РИА «Новости».

«4 сентября, в 09:27, на территории, прилегающей к промышленной площадке поверхностного комплекса ОП „Шахта имени А. А. Скочинского“ Государственного предприятия „Донецкая угольная энергетическая компания“, произошел взрыв неустановленного предмета», — сказано в сообщении пресс-службы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.