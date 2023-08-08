Мир 08 августа 2023, 01:16 Взрыв прогремел в районе Краматорска RT: в районе Краматорска раздался взрыв Pxhere

Читать 360tv в

В районе украинского города Краматорска прогремел взрыв. Об этом сообщил RT в Telegram-канале со ссылкой на украинские СМИ.

Позже появилось сообщение о сигналах воздушной тревоги в Сумской и Днепропетровской областях.

Реклама

Ранее стало известно о взрыве в Киеве. По информации украинских журналистов, он раздался на левом берегу столицы Украины. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли.

Ночью 7 августа стало известно о взрыве в Синельниковском районе Днепропетровской области. Он произошел после падения ракеты. На месте происшествия начался пожар, сотрудники спасательных служб оперативно локализовали возгорание. Пострадавших в результате случившегося нет.

Также ночью 6 августа взрывы прогремели в Хмельницком. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в Киеве, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Черкасской областях.