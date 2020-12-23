Взрыв прогремел в офисном здании в Балтиморе. Видео
«Департамент пожарной охраны Балтимора сообщает, что 10 человек были госпитализированы после взрыва при строительстве здания BGE в центре города. Девять в критическом состоянии. Двоих рабочих благополучно спасли с разрушенных строительных лесов», — написала в Twitter корреспондент WBAL-TV Джейн Миллер.
Журналист опубликовала кадры с места взрыва. На фотографии можно рассмотреть само здание и строительные леса, на которых застряли двое рабочих. Одного мужчину удалось вытащить сразу же через разбитое окно, а другого спасли немного позже.
Сейчас на месте работают пожарные, правоохранители, медики и другие специалисты. Причины и обстоятельства взрыва пока выясняются. Как уточнила пожарная служба города, в результате взрыва произошло частичное обрушение крыши.