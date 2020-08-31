Взрыв прогремел в одном из ресторанов Абу-Даби. Видео

В ресторане Абу-Даби произошел взрыв. Возникший после него пожар удалось быстро потушить. Один человек, по данным СМИ, погиб.

Информация о взрыве поступила утром 31 августа, сообщило агентство WAM. На место происшествия отправили службы быстрого реагирования. Живших в здании людей эвакуировали. Люди получили травмы различной степени тяжести. Территорию оцепили, чтобы обеспечить безопасность населения. Представитель гражданской обороны уточнил, что пожар повредил первый этаж здания. Пламя ликвидировали за 33 минуты, рассказало агентство Reuters. Известно об одном погибшем. По предварительным данным, в ресторане взорвался газовый баллон.