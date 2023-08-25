Мир 25 августа 2023, 00:04 Взрыв прогремел в Одессе «Думская»: в Одессе прозвучал взрыв РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители Одессы услышали взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Думская».

Других данных о произошедшем пока не поступало. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер ранее говорил о работе систем противовоздушной обороны в городе. По предварительной информации, средства ПВО работали в городе Черноморске, в котором расположен морской порт.

Реклама

Также в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу. Перед этим в подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье услышали серии взрывов.

В ночь на 24 августа взрывы прогремели в Днепропетровске, а 23 августа о звуках ударов сообщили жители Измаила Одесской области. Как рассказали журналисты, взрывы начались через полтора часа после начала воздушной тревоги.

Днем 22 августа тревожная сирена гудела по всей территории Украины. Предупреждение действовало и на подконтрольных Киеву территориях ДНР, Запорожской и Херсонской областей.