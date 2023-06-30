Мир 30 июня 2023, 03:02 Взрыв прогремел в Николаеве — СМИ ТСН: в Николаеве прогремел взрыв РИА «Новости»

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В Николаеве на Украине прогремел взрыв. Об этом сообщил местный телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«В городе и области идет воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ сообщили об атаке дронами „Шахид“», — написал телеканал.

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Согласно сервису оповещения населения, воздушную тревогу в регионе не объявляли.

Ранее член ВГА Запорожья Владимир Рогов сообщил об атаке беспилотников «Герань» в Днепропетровской и подконтрольной Украине части Запорожской области. Украинские СМИ также сообщали о работе ПВО в Николаевской области.

Руководство Вооруженных сил Украины посоветовало жителям приграничных с Россией районов Сумской области эвакуироваться. Сумское направление назвали наиболее опасным.