Мир 19 января 2023, 09:37 Взрыв прогремел в Николаеве — «РБК-Украина» «РБК-Украина» сообщило о взрыве в Николаеве 19 января РИА «Новости»

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Взрыв утром 19 января случился в городе Николаев. Об этом написало агентство «РБК-Украина» со ссылкой на местные СМИ.

«В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу», — сказано сообщении.

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Пока никаких подробностей нет. Информацию о воздушной тревоге подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Его подписчики сообщили, что слышали два взрыва и видели вспышку в небе.

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Ранее сигналы воздушной тревоги раздались в Николаевской и Одесской областях Украины. Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким заявил в своем Telegram, что в Николаеве, Баштанском, Вознесенском, Первомайском районах региона прошедшие день и ночь прошли относительно спокойно.

При этом он добавил, что 18 января артиллерийские удары наносились по акватории и береговой полосе Очаковской общины в Николаевском районе. В результате случившегося никто не пострадал.