Мир 05 августа 2023, 21:06 Взрыв прогремел в многоквартирном доме на севере Парижа Actu: пять человек пострадали при взрыве в доме в Париже РИА «Новости»

Читать 360tv в

Взрыв произошел в пятиэтажном доме в Париже. В результате пострадали пять человек, сообщило издание Actu.

«ЧП произошло в квартире, расположенной на третьем этаже дома на улице Нор, 26, в 18-м округе Парижа в субботу 5 августа», — отметили в сообщении.

Реклама

Всех пострадавших госпитализировали, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

По данным газеты Le Figaro, в здании находился небольшой отель. После взрыва обрушилась часть фасада. Правоохранители оцепили место происшествия. Спасатели эвакуировали жильцов дома. Последствия взрыва устраняют около 100 сотрудников пожарной службы. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее террорист устроил взрыв на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в Пакистане. В этот момент в зале находились 400 человек. В результате нападения смертника погибли 54 местных жителя.