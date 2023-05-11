Мир 11 мая 2023, 16:02 Взрыв прогремел в многоэтажном доме под Дюссельдорфом Полиция Германии: в многоэтажном доме под Дюссельдорфом прогремел взрыв, есть раненые РИА «Новости»

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В результате взрыва в квартире многоэтажного дома под Дюссельдорфом несколько человек получили травмы. Среди раненых есть правоохранители. Об этом полиция немецкого города Меттман федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия сообщила в Twitter.

«В настоящее время проводится крупная операция в районе Ратинген-Вест. <…> Несколько человек ранены, среди них полицейские», — уточнили в ведомстве.

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В полиции добавили, что взрыв в многоэтажке произошел по неустановленным причинам.

Мощный взрыв прогремел в четверг в центре Милана, он вызвал сильный пожар.

Причиной возгорания стал припаркованный фургон. С него огонь перекинулся на другие автомобили. Из-за взрыва и пожара находящуюся неподалеку школу эвакуировали. Позже в районе взрыва загорелась аптека и несколько квартир в соседних домах.