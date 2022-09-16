Взрыв прогремел в Мелитополе | 360°

Мир 16 сентября 2022, 15:04 Поделиться Telegram

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Viber Взрыв прогремел в Мелитополе Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: одиночный взрыв произошел в Мелитополе РИА «Новости»

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В Мелитополе, который сейчас является областным центром на освобожденных территориях Запорожской области, прогремел взрыв. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Мелитополе прозвучал одиночный взрыв. Подробности позже», — написал Рогов.

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Ранее взрыв прогремел в здании генпрокуратуры ЛНР в Луганске. В результате погибли генпрокурор республики и его заместитель. По неподтвержденным пока данным, там сработало самодельное взрывное устройство. Причастных к атаке ищут правоохранители.

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Кроме того, 16 сентября стало известно о двойном убийстве в Бердянске. Неизвестные расправились с заместителем мэра города по ЖКХ Олегом Бойко и его женой Людмилой, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

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