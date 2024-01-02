Мир 02 января 2024, 17:22 Взрыв прогремел в Кривом Роге «Политика страны»: взрыв прогремел в Кривом Роге после сирен воздушной тревоги Global Look Press

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После объявления воздушной тревоги в украинском городе Кривой Рог в Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом со ссылкой на местные паблики сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Глава Кривого Рога Александр Викул в своем Telegram-канале подтвердил прозвучавшие в городе взрывы.

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«Насчет взрыва. Без деталей, но главное — без потерь», — написал он.

Викул напомнил, что вчера над пригородом сбили два беспилотника и еще шесть дронов в других районах Днепропетровской области. По его словам, упавшие обломки повредили линию электропередачи в Криворожском районе, оставив без света около 100 домов. Подачу электричества уже восстановили.

Воздушная тревога действует на всей территории Днепропетровской области, а также в Кировоградской и Николаевской областях.

Авторы «Политики страны» со ссылкой на Воздушные силы Украины уточнили, что в сторону Кропивницкого — столицы Кировоградской области — летят ракеты.